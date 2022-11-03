المؤبد لداعشي قام بتفخيخ وتدريع 20 سيارة

2022/11/03 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء العراقي، حكما بالسجن

المؤبد ضد عنصر بتنظيم داعش الارهابي تم

اعتقاله في وقت سابق من قبل الحشد

الشعبي.

وكان المدان ينتمي الى ما يسمى “ولاية

كركوك” الصنف العسكري والدعم اللوجستي

ويقوم بتزويد

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