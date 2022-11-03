الكشف عن أفضل جبن في العالم لعام 2022..ما هو؟

2022/11/03 | 15:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام 250 حكمًا دوليًا باستنشاق وتذوّق الأجبان الموزّعة على الطاولات بمركز مؤتمرات في المملكة المتحدة الأربعاء، بهدف تحديد الجبن الفائز في النسخة 2022 لجوائز الجبن العالمية.

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