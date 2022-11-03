الصحافيون في مواجهة مخاطر عديدة والجرائم بحقّهم تسجّل ضدّ مجهول

2022/11/03 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

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قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن الصحفيين في البلاد يواجهون مخاطر عديدة ترتقي أغلبها إلى جرائم تسجل ضد مجهول.

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