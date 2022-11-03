2022/11/03 | 15:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الاول من شهر تشرين الثاني 2022 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 30/10/2022 الى يوم الخميس المصادف 03/11/2022، وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1.



بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (17) مليار سهم.

2.



بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (6) مليار دينار.

3.



اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (600.43) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (584.71) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (2.69%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4.



نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2800) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق العراق للأوراق المالية يغلق على انخفاض ويتداول 17 مليار سهم) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق العراق للأوراق المالية يغلق على انخفاض ويتداول 17 مليار سهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).