السوداني يصدر أمراً ديوانياً بتجديد تكليف ماجد الوائلي محافظاً للنجف

2022/11/03 | 15:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الاعلامي لمحافظ النجف، صدور أمر ديواني بتكليف ماجد الوائلي مجدداً محافظاً للنجف.

وأشار المكتب في تصريح صحفي، الى أن “الأمر الديواني بتجديد تكليف الوائلي صدر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.

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