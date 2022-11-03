2022/11/03 | 15:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت وزارة المالية بتنفيذ القرارات الصادرة من اجتماعات مجلس الوزراء في جلسته الثانية، ومنها القرار ٢٨٠ الخاص بألغاء كافة قرارات حكومة تصريف الأعمال في الحكومة السابقة بعد تاريخ ٨ تشرين الاول ٢٠٢١ المتعلقة بأصدار الاوامر الديوانية لإشغال المناصب الادارية.

وأكدت في بيان “التزامها الصريح بتنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، وانها ماضية بجميع الإجراءات القانونية ذات الصلة، لكون جميع القرارات الصادرة من الحكومة السابقة بعد هذا التاريخ غير مكتسبة للصفة القانونية وفق الدستور العراقي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تباشر بالغاء كافة قرارات حكومة تصريف الأعمال وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بجلسته الثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تباشر بالغاء كافة قرارات حكومة تصريف الأعمال وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بجلسته الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).