نجاة عمران خان من محاولة اغتيال (فيديو)

2022/11/03 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

نجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال استهدفته خلال إحدى الفعاليات لأنصاره.

وقال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي خان، إن الأخير أصيب برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي لكنه في حالة مستقرة، مؤكدا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله".

وأفاد بأنه تم قتل رجل يشتبه في أنه هاجم خان، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت رجلا آخر.

هذا وتم نشر فيديو يظهر لحظة إلقاء القبض على مطلق النار على موكب خان، الذي يقود مسيرة احتجاجية ضخمة من لاهور إلى العاصمة إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وظهر خان في فيديو آخر بعد أن تعرض للإصابة وهو يلوح لأنصاره قبيل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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