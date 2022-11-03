السوداني يجدد التكليف لمحافظي ذي قار والنجف

2022/11/03 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تكليف محافظ ذي قار محمد هادي.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جدد تكليف محافظ ذي قار محمد هادي".

فيما ذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف في بيان، أن " السوداني جدد تكليف محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي".

يشار الى ان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته الاخيرة على الغاء جميع قرارات حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي بعد تاريخ 8 تشرين الاول 2021، وبضمنها تكليف محمد هادي محافظا لذي قار و تكليف ماجد الوائلي محافظا للنجف.

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