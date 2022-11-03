المالية تؤكد التزامها بتنفيذ جميع القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء

2022/11/03 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، التزامها بتنفيذ كافة القرارت التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة باشرت بتنفيذ القرارات الصادرة من اجتماعات مجلس الوزراء في جلسته الثانية، والتي ىمن ضمنها القرار ٢٨٠ الخاص بألغاء كافة قررات حكومة تصريف الاعمال في الحكومة السابقة بعد تاريخ ٨ تشرين الاول ٢٠٢١ المتعلقة بأصدار الاوامر الديوانية لإشغال المناصب الادارية".

وأكدت الوزارة بحسب البيان "التزامها الصريح بتنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء"، مشيرةً الى "أنها ماضية بجميع الإجراءات القانونية ذات الصلة، لكون جميع القرارات الصادرة من الحكومة السابقة بعد هذا التاريخ غير مكتسبة للصفة القانونية وفق الدستور العراقي".

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