ضربة جديدة لإنجلترا بإصابة نجم تشيلسي قبل أيام عن انطلاق المونديال

2022/11/03 | 16:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض بن تشيلويل ظهير أيسر فريق تشيلسي الإنجليزي للإصابة قبل دقائق قليلة من انتهاء مباراة البلوز أمام دينامو زغرب الكرواتي.وفاز تشيلسي على منافسه دينامو زغرب بهدفين مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.ونجح تشيلسي في تصدر مجموعته الأوروبي متفوقاً على ميلان الإيطالي الذي تأهل كثاني […]

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