تركيا على مفترق سياسي

2022/11/03 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظيت بحضور احتفالات عيد الجمهورية في إسطنبول قبل أيام، وتساءلت - والاحتفالات تعمّ كل شوارع هذه المدينة المزدحمة- إن كان هؤلاء يستعيدون "أمجاد" مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية قبل 99 عاما.

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