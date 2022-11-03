2022/11/03 | 16:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أطلق تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة ميزة جديدة، سيتم بموجبها إعلام...

ظهرت المقالة تيك توك يمنح صانعي المحتوى ميزة سحرية أولاً على المسلة.

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