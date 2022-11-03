السوداني والعبادي يؤكدان على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي والخدمي

2022/11/03 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني ورئيس ائتلاف النصر حيدر

العبادي، اليوم الخميس، على دعم

الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي

والخدمي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان تلقته وكالة

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