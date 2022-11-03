السوداني أوامر جديدة بينها اعادة تكليف محافظين اثنين ورئاسة جهاز الامن الوطني

2022/11/03 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، ان رئيس

مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اصدر

عدة أوامر بينها إعادة تكليف محافظي

النجف وذي قار.

وقال المصدر، ان "رئيس الوزراء اصدر عدة

أوامر من بينها إعادة تكليف محافظي

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