2022/11/03 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي،

عن إخماد حريق اندلع بمنفذ زرباطية في

الجانب الإيراني بعد ورود طلب

الاستعانة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، انه "نجحت فرق الدفاع

المدني بالسيطرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني العراقي يخمد حريقاً بمنفذ في الجانب الإيراني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني العراقي يخمد حريقاً بمنفذ في الجانب الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).