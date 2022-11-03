السوداني والعبادي يبحثان مجمل الأوضاع في البلاد ويؤكدان دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها الإصلاحي

2022/11/03 | 16:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، مجمل الأوضاع في البلاد، فيما أكدا على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي والخدمي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الخميس، رئيس ائتلاف النصر السيد حيدر العبادي”.

وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على دعم حكومة السوداني في تنفيذ برنامجها الاصلاحي والخدمي، وبما يلبي حاجات العراقيين وتنمية البلد”.

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