بغداد ستشهد ممارسات أمنية بدءاً من الساعة الخامسة عصراً حتى الثانية عشر ليلاً

2022/11/03 | 16:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستنفذ السلطات الأمنية العراقية، مساء اليوم الخميس، ممارسة أمنية في العاصمة بغداد، تتضمن فعالياتها تنفيذ مذكرات قبض صادرة بحق مطلوبين للقضاء بقضايا مختلفة.

وقال مصدر أمني مسؤول، أن “القوات الأمنية ستباشر بتنفيذ ممارسة أمنية بدءاً من الخامسة عصرا حتى الـ 12 ليلا”.

وأضاف أن “الممارسة ستتضمن انتشاراً أمنياً، ونصب نقاط تفتيش، وتنفيذ أوامر قبض، وحجز العجلات المظلّلة، ومنع سير المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل”.

وتكررت هذه الممارسات الأمنية مؤخراً في العاصمة بغداد، تزامن معها عقد جلسات مهمة للبرلمان، من بينها التصويت على منح الثقة للحكومة الاتحادية الجديدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني.

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