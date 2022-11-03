2022/11/03 | 16:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ياسر قنطوش محامي المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب خروجها من المستشفى، الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محامي شيرين عبدالوهاب يعلن خروجها من المستشفى: بصحة جيدة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محامي شيرين عبدالوهاب يعلن خروجها من المستشفى: بصحة جيدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).