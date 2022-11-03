التعليم تعلن توفر منح دراسية للبكالوريوس والماجستير في الصين

2022/11/03 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر تسع منح دراسية مقدمة من الحكومة الصينية للعام الدراسي 2024/2023.

وقالت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بالوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المنح الصينية تشمل ثلاث منح لنيل شهادة البكالوريوس في اختصاص الطب العام، وست منح لنيل شهادة الماجستير في اختصاصات (علوم الحاسبات، والذكاء الصناعي، والامن السيبراني، وهندسة الميكاترونكس، والطيران، والنفط، وحفر الآبار، الى جانب إدارة الاعمال)".

وأشارت الى أن "آخر موعد للتقديم (https://scrdgate.scrdiraq.gov.iq) هو يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/15".

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