المالية تباشر بإلغاء الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة بعد 8 تشرين الاول 2021

2022/11/03 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن إلغاء الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة بعد 8 تشرين الأول 2021.

وقالت الوزارة في بيان، انها "باشرت بتنفيذ القرارات الصادرة من اجتماعات مجلس الوزراء في جلسته الثانية ، ومنها القرار 280 الخاص بإلغاء كافة قرارات حكومة تصريف الاعمال في الحكومة السابقة بعد تاريخ 8 تشرين الأول 2021 المتعلقة بأصدار الاوامر الديوانية لإشغال المناصب الادارية".

وأكدت الوزارة "التزامها الصريح بتنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء"، مشيرة الى انها "ماضية بجميع الإجراءات القانونية ذات الصلة، ولكون جميع القرارات الصادرة من الحكومة السابقة بعد هذا التاريخ غير مكتسبة للصفة القانونية وفق الدستور العراقي".

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