2022/11/03 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vqKtxF2lh6E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكويت تخرق العهد و تسيطر على مدخل العراق البحري! .. و العراق يتأهب بكامل قواته!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكويت تخرق العهد و تسيطر على مدخل العراق البحري! .. و العراق يتأهب بكامل قواته!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).