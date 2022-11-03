2022/11/03 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، مصنع البطاقة الوطنية لغرض الإطلاع على التفاصيل الخاصة لإصدار البطاقة الوطنية ومعالجة شحة البطاقات الموحدة.ووجه الشمري بحسب بيان لوزارة الداخلية ” بالتوفير العاجل لاستلام المواطنيين البطاقات الوطنية الذين أكملوا معاملاتهم حيث سيتم توفير أعداد كبيرة من البطاقات”.

التالي

منذ 49 دقيقة

بالوثيقة..



تكليف ماجد الوائلي بتسيير شؤون محافظة النجف الأشرف

منذ ساعة واحدة

التعليم تعلن توفر منح دراسية للبكالوريوس والماجستير في الصين

منذ ساعتين

بالوثيقة..



وزارة التربية تعلن خطة دوام المدارس

منذ ساعتين

المالية تباشر بإلغاء الأوامر الديوانية بعد 8 تشرين الأول

منذ ساعتين

التربية: دوام يوم السبت سيكون للمدارس التي تعاني الاكتظاظ

منذ 3 ساعات

التعليم تعلن إطلاق القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

منذ 4 ساعات

وزير النقل يحذر من تأخير توقيتات اقلاع الطائرات المحددة في جدول الرحلات

منذ 4 ساعات

وزير الكهرباء يفتتح مشروع الوحدة التوليدية الاولى بمحطة الهارثة الحرارية في البصرة

منذ 4 ساعات

وزيرة الهجرة والمهجرين تعلن إطلاق منحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار للأسر العائدة

منذ 5 ساعات

توضيح من التربية يخص إلغاء عطلة يوم السبت

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصدر توجيها عاجلا بشأن البطاقات الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصدر توجيها عاجلا بشأن البطاقات الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).