السوداني يستقبل العبادي ويؤكدان على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي والخدمي

2022/11/03 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الخميس، على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي والخدمي. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه/ […]

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