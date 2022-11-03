تفاصيل لقاء السوداني والعبادي

2022/11/03 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ناقش كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اليوم الخميس، اوضاع البلاد ودعم الحكومة لتنفيذ برنامجها.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، إن "السوداني استقبل اليوم الخميس رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي".

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الاوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على دعم حكومة السيد السوداني في تنفيذ برنامجها الاصلاحي والخدمي، وبما يلبي حاجات العراقيين وتنمية البلد".

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