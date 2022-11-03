الداخلية تستعد لتنفيذ واجب أمني جماعي في كل العراق ولمدة 7 ساعات متواصلة

2022/11/03 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تستعد القوات الامنية التابعة لوزارة الداخلية وتحديدا مديريات الشرطة في بغداد والمحافظات كافة، لاجراء واجب امني جماعي يبدأ من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة الـ12 منتصف ليل اليوم الخميس.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، فأن الواجب الامني سيتضمن نصب سيطرات مفاجئة وتخصيص قوات لتنفيذ اوامر اعتقال وحجز السيارات المظللة.

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