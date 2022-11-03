السوداني والعبادي يؤكدان على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي والخدمي 

2022/11/03 | 17:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، مجمل الأوضاع في البلاد، فيما أكدا على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي والخدمي.وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني،استقبل اليوم الخميس، رئيس ائتلاف النصر السيد […]

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