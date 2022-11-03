رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في حالة مستقرة بعد “محاولة اغتيال”

2022/11/03 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسلام اباد, 3-11-2022 (أ ف ب) – أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي الخميس لكنه في حالة مستقرة، في هجوم وصفه الرئيس الباكستاني بانه “محاولة اغتيال شنيعة”.كان خان يتقدم مسيرة منذ الجمعة الماضي من مدينة لاهور نحو العاصمة اسلام اباد في إطار حملة للمطالبة بانتخابات جديدة […]

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