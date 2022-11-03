أزمة شيرين عبد الوهاب تثير جدلا واسعا في مصر .. مخدرات ومصحة وزوج متناقض

2022/11/03 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة من الأرشيف للمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب خلال حفلة على المسرح الروماني ضنت الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان قرطاج الدولي بالقرب من العاصمة التونسية تونس في 19 تموز/يوليو 2009.© اف ب/ارشيف STR القاهرة (أ ف ب) – بين ظروف اقتصادية قاسية ونقص في العملة الصعبة واستعدادات لاستضافة قمة المناخ الدولية في الأيام المقبلة، كانت […]

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