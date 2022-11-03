ظاهرة الصياح في الممارسات الدينية.. وما يحصل في المراقد المقدسة أنموذجاً

2022/11/03 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي الراضي الخفاجي

قبل الحديث عن ظاهرة الصياح في

الممارسات الدينية، إنْ كانت في

العتبات والمراقد المقدسة وهي أنموذج

لما يحصل، أو في غيرها من أماكن العبادة

والتجمعات الدينية، لابد من التعرف على

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