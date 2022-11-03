رسام الكاريكاتير العراقي خضير الحميري: أتراجع عن نشر بعض الرسوم خوفا من العواقب

2022/11/03 | 17:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبتكر رسام الكاريكاتير العراقي خضير الحميري أنواعا من الرسم، ويضع لها عناوين لا تخلو من السخرية كزوايا ثابتة، وتحدث للجزيرة نت عن هذا الفن ورسالته، وعن بداياته وآفاق رسومه، والتحديات التي تواجهه.

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