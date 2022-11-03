المنتخب العراقي يتغلب على ثلاث دول في بطولة العالم لتنس كرة القدم

2022/11/03 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن الاتحاد العراقي المركزي لتنس كرة القدم، اليوم الخميس، نتائج منتخب اللعبة في بطولة كأس العالم الجارية احداثها في الجيك.وقال رئيس اتحاد اللعبة صفاء صاحب، في تصريح لـ/ المركز الخبري […]

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