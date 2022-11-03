العراق استورد بقوليات وزيوت تركية بنحو نصف مليار دولار خلال 9 اشهر

2022/11/03 | 18:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

احتل العراق المرتبة الاولى في استيراد البقوليات التركية خلال 9 أشهر الماضية من العام الحالي 2022.

وقال رئيس مجلس الادارة لجمعية مصدري البقوليات والزيوت النباتية فيسيل مميس ان “صادراتنا من البقوليات والزيوت النباتية ومنتجات المعجنات وصلت إلى أعلى قيمة في الاسواق العراقية والسورية واللبنانية في الفترة من كانون الثاني يناير الى شهر ايلول سبتمبر الماضي من عام 2022”.

واضاف اعتبارا “من الربع الثالث احتل العراق المرتبة الأولى في قائمة الدول التي نصدر اليها اكثر من غيرها بنسبة ارتفاع بلغت 105 بالمئة بقيمة بلغت 401 مليون دولار، تلتها سوريا في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 109.1 ملايين دولار، فيما جاءت لبنان ثالثا بقيمة بلغت 55.3 مليون دولار وبارتفاع بلغ 119 بالمئة”.

واشار الى ان “البقوليات جاءت اولا بأكثر المنتجات تصديرا خلال التسعة أشهر الأولى بقيمة بلغت 440.5 مليون دولار، وجاءت منتجات المعجنات ثانيا بقيمة بلغت 309.8 ملايين دولار، تلاها زيوت نباتية بقيمة بلغت 191.5 مليون دولار”، لافتا الى ان “المنتج الاكثر تصدير هو العدس الاحمر الذي بلغ قيمته 266 مليون دولار “.

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