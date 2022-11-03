بينهم متهمون بالإرهاب.. القبض على عدد من المطلوبين في أربع محافظات

2022/11/03 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 17 مطلوباً بينهم متهمين بالإرهاب وتضبط أسلحة غير مرخصة في اربع محافظات.

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