2022/11/03 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بالإسراع في تسليم البطاقات الوطنية للمواطنين الذين أكملوا معاملاتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بالإسراع في تسليم البطاقات الوطنية للمواطنين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بالإسراع في تسليم البطاقات الوطنية للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).