تراجع رئيس الحكومة العراقية عن تعديل سعر الصرف يثير الجدل

2022/11/03 | 18:08 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تصريح لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بعدم صلاحية الحكومة في تعديل سعر العملة الوطنية، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي وعُدّ ذلك تراجعا عن موقفه الذي أعلنه عندما كان عضوا في البرلمان.

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