2022/11/03 | 18:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EcNzaFqktJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقائع اليوم الأول للمؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وقائع اليوم الأول للمؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).