البابا فرنسيس يصل إلى البحرين.. خطوة ثالثة في استكمال مسار وثيقة الأخوة

2022/11/03 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل البابا فرنسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، إلى البحرين، في زيارة بدأت اليوم الخميس، وتستمر لمدة 4 أيّام.وتأتي بعد مجيئه إلى الإمارات خلال العام 2019، وبعد زيارته العراق، ويجدد فيها البابا المسيحي إصراره على الحوار مع الإسلام.

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