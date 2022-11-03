2022/11/03 | 18:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل البابا فرنسيس إلى البحرين، الخميس، في زيارة تستغرق 4 أيام، ليصبح أول بابا للفاتيكان يزور البحرين على الإطلاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولى من بابا للفاتيكان.. فرنسيس يصل البحرين في زيارة لمدة 4 أيام) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولى من بابا للفاتيكان.. فرنسيس يصل البحرين في زيارة لمدة 4 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).