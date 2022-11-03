3 خيارات بديلة أمام السوداني بعد استبعاد فكرة تغيير سعر الدولار

2022/11/03 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استعرض الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم الخميس، 3 خيارات بديلة عن تغيير سعر صرف الدولار وإعادته الى السعر السابق، لما له من آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد.

وقال المشهداني لـ(بغداد اليوم)، إن "اتخاذ قرار بإعادة سعر الدولار سيتسبب بمشاكل اقتصادية كبيرة لذلك فإن الحكومة ليس امامها خيارات سوى تخصيص جزء من أموال الموازنة لغرض زيادة أعداد المشمولين الرعاية الاجتماعية وزيادة رواتبهم".

واضاف، انه "يجب ايضاً دعم المواطنين بالسلات الغذائية حيث ان هذه الإجراءات ستخفف من آثار ارتفاع سعر الصرف على الطبقات الفقيرة"، مشيراً الى ان "الحكومة السابقة لم تعمل بهذه الإجراءات بحجة عدم وجود موازنة وعدم وجود اتفاقات سياسية في حين انها حققت مكاسب اقتصادية على حساب المكاسب الاجتماعية".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد أن تغيير سعر صرف الدولار مرهون بما يرتئيه البنك المركزي وفق صلاحياته فقط، مؤكدا التزام الحكومة برؤية البنك المركزي تجاه هذا الملف.

وأكد البنك المركزي في أكثر من مناسبة على عدم نيته تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار او اعادته الى سعره السابق، مؤكدا انه سيتسبب بمشاكل اقتصادية كبيرة ويقلل من الثقة بالجهاز المصرفي العراقي.

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