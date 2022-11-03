2022/11/03 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل طلاب المدارس في النجف بالـ "بيك اب" (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل طلاب المدارس في النجف بالـ "بيك اب" (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل طلاب المدارس في النجف بالـ "بيك اب" (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).