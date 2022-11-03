وزير الزراعة يعلن موافقة مجلس الوزراء على زيادة دعم الأسمدة

2022/11/03 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة الزراعة اليوم الخميس، زيادة نسبة دعم البذور من 50 إلى 70%، فيما تمت زيادة نسبة دعم سماد الداب واليوريا من 35 إلى 50%.

وقالت وزارة الزراعة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "عباس العلياوي وزير الزراعة قام بزيارة الى محافظة الديوانية حيث كان في استقباله محافظها ازهر علي الشعلان ونائبه الأول واعضاء الحكومة المحلية فيها"، مشيرة الى "عقد اجتماع مخصص لمتابعة الشأن الزراعي في المحافظة ومناقشة خطة الزراعة الشتوية التي تم اقرارها في جلسة مجلس الوزراء فضلا عن تأمين توفير ودعم اسعار البذور والأسمدة والمبيدات للفلاحين لتأمين موسم زراعي ناجح لهم ".

واشار البيان الى ان العلياوي يرافقه الشعلان قاموا بـ"زيارة مقر مديرية الزراعة في المحافظة والشركة العامة للبذور، والتقى وزير الزراعة في جولته بعدد من الفلاحين والمزارعين والمواطنين مستمعا منهم إلى مشاكلهم وطلباتهم موجها بتذليلها وحلّها على وجه السرعة".

وبحسب البيان، أكد الوزير في جولته على "سياسة الحكومة الجديدة التي تقوم على تسهيل الاجراءات وتقليل حلقات البيروقراطية الإدارية التي تنعكس سلبا على مجمل العمل الإداري في مؤسسات الدولة المختلفة، فضلا عن استمرارية الجهود المبذولة للإرتقاء بواقع الفلاح والمزارع العراقي".

واوضح البيان ان الوزير أكد على "استمرار توفير الدعم في مختلف المجالات خاصة البذور والاسمدة والمبيدات حيث بيّن ان نسب الزيادة التي تم استحصالها لمادة السماد بنوعيه الداب واليوريا قد زادت من ٣٥ بالمئة الى ٥٠ بالمئة فضلا عن ان نسبة الدعم المقدّم الى البذور قد زاد من خمسين بالمئة الى سبعين بالمئة".

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