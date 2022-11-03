وزير التجارة: العراق سوق واعد والكثير من الشركات ترغب بالاستثمار فيه 

2022/11/03 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، الخميس، أن معرض بغداد الدولي الذي انطلقت أعماله قبل يومين فرصة لتعزيز آطر تعاون الدول والشركات المشاركة في العراق.

وقال الغريري لوكالة الأنباء الرسمية، إن "افتتاح الدورة 46 من معرض بغداد الدولي، جاء تزامناً مع تشكيل حكومة منتخبة جديدة، أعلنت الانفتاح على العالم ضمن برنامجها الحكومي وإقامة علاقات دولية مع الجميع، وتشجيع القطاع الخاص والشركات الأجنبية".

وأضاف، أن "معرض بغداد الدولي يعد محفلا لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الدول والشركات على اعتبار أن العراق سوق واعد وهنالك رغبة لدى الكثير من الشركات بالاستثمار في البلاد، وهو يلقي بظلاله على مصالح اقتصادية بين البلدان المشاركة".

وأشار إلى "مشاركة ما يقارب 12 دولة وأكثر من 360 شركة محلية وعربية واجنبية"، مبينا أن "السنوات المقبلة ستشهد مشاركات اكبر لدول وشركات فعالة في ظل الجهود التي ستبذل لتغطية وتفعيل اللجان والاتفاقيات بين الدول".

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