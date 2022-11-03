السوداني يجدد تكليف الوائلي والغزي بتسيير شؤون النجف وذي قار

2022/11/03 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد محافظ النجف ماجد الوائلي، الخميس، تكليفه بمهمات تسيير شؤون المحافظة، اعتباراً من تاريخ اليوم.

وذكر الوائلي في أمر إداري صدر بتوقيعه اليوم، أنه "بناء على ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس في 3/11/2022، تقرر العمل بموجب (الأمر الديواني /2 ) المبلغ بموجب الكتاب أعلاه والمتضمن تكليفنا بمهمات تسيير شؤون محافظة النجف الاشرف واعتبارا من تاريخ 3/11/2022".

وفي السياق، أعلن مكتب محافظ ذي قار محمد الغزي، الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جدد تكليفه بتسيير شؤون المحافظة.

وقال بيان لمكتب المحافظ، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جدد تكليف الغزي بتسيير شؤون المحافظة".

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