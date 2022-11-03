وزيرة الاتصالات: ماضون بتحسين البيئة التنافسية بين الشركات في مشاريع الـ FTTH

2022/11/03 | 18:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الخميس 11/03/2022، ان الوزارة ماضية في...

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