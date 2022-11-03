وزيرة الاتصالات: ماضون في تحسين البيئة التنافسية لمشاريع FTTH

2022/11/03 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، أن الوزارة ماضية في تحسين البيئة التنافسية بين شركات القطاع الخاص المنفذة لمشاريع FTTH في بغداد والمحافظات.وذكرت الوزارة في بيان أن “الياسري التقت بممثلي شركات القطاع الخاص المنفذة لمشاريع FTTH بحضور الكادر المتقدم في الوزارة”.وقالت الياسري، بحسب البيان، إن “من أولويات عملنا المقبل وضع سياسة جديدة لهذه المشاريع، وكذلك تشكيل فرق متابعة للمشاريع تتكون من عدد من المهندسين في الوزارة لمتابعة سير العمل ونقل المشكلات والمعوقات من ارض العمل الى المسؤولين في الوزارة”.وأشارت إلى “أهمية التأكيد على ما ينجز من عمل هذه الشركات والتواصل معها بما يصب في مصلحة الوزارة ويسهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين”.

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