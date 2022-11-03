وزير الزراعة يعلن موافقة مجلس الوزراء على زيادة دعم البذور والأسمدة

2022/11/03 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الزراعة عباس العلياوي، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء على زيادة دعم البذور والأسمدة للمزارعين والفلاحين.ونقل الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، عن الوزير تأكيده موافقة مجلس الوزراء وبقراره المرقم 284 في 1/ 11 / 2022 بزيادة الدعم المقدّم للمزارعين والفلّاحين فيما يتعلق بمادتي البذور والاسمدة”.وأضاف العلياوي أن “نسبة زيادة الدعم المقدّم للمزارعين بشأن موضوعة الاسمدة بنوعيها الداب واليوريل بلغت 50% بعد أن كانت 35%، اما الدعم المقدم للفلاحين والمزارعين لبذور الرتب العليا فقد بلغ 70% بعد أن كان 50%”.وأكد العلياوي أن “القطاع الزراعي يحتاج منا الكثير وسعينا لدعم شريحة الفلاحين والمزارعين سيستمر وستكون هناك قرارات هامة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بغية زيادة الانتاج كما ونوعا وتخفيف الاعباء عن الفلاحين والمزارعين”.

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