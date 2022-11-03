نشراً لروح المحبة والسلام.. ممثل المرجع السيستاني يستقبل وفداً ايطالياً

2022/11/03 | 18:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم

الخميس، وفد (روح السيزي) من مدينة مار

فرنسيس، وهي مدينة السلام في ايطاليا،

لدعم التواصل ونشر الألفة والتعاون بين

الاديان.

وبيّ

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