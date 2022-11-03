الحلبوسي: خدمة العلم تضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة المصاعب

2022/11/03 | 18:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم الخميس، ان المضي بتشريع قانون

"خدمة العلم" يضمن إعداد جيلٍ من الشباب

أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر،

إنَّ "المضي بتشريع

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