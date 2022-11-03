القوات الأمنية تنفذ حملة كبرى ضد المتسولين وتجار المخدرات في بغداد

2022/11/03 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، عن تنفيذ حملة كبرى ضد المتسولين وتجار المخدرات وتنفيذ أوامر قبض بحق مطلوبين.

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