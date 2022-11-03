المملكة المتحدة تستبعد نقل مقر السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس

2022/11/03 | 19:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الحكومة البريطانية الجديدة، الخميس، اقتراحا من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس بإمكان نقل سفارة المملكة المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

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